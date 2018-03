Filho de assessor de Maia é nomeado vice-presidente executivo do IRB Brasil Re

O IRB Brasil Re, companhia da qual a União é uma das controladoras, nomeou nesta segunda-feira, 3, como vice-presidente executivo o filho de um assessor do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Como mostrou a Coluna do Broad nesta segunda, Airton Renato de Almeida Filho foi nomeado no lugar de Mario Di Croce, que estava no cargo desde 2010.

O novo vice-presidente executivo do IRB Brasil Re é filho de Airton Renato de Almeida, que é secretário parlamentar de Maia desde maio de 2005. Procurado por telefone e via assessoria de imprensa, o presidente da Câmara não se manifestou se a indicação de Airton Filho foi feita por ele ou não.

O IRB Brasil Re foi criado em 1939 pelo então presidente Getúlio Vargas, para concentrar na empresa o resseguro, seguro das seguradoras, no País. Em 2013, passou por um processo de privatização que será concluído com a abertura de capital da companhia, que deve ocorrer até 2018. Com o movimento, o bloco de controle do IRB passou a ser formado pela União (27%), BB Seguridade (20,43%), Bradesco Seguros (20,43%) e Itaú (15%). O ressegurador, que deteve o monopólio do setor por cerca de 70 anos no País, segue como líder, com 39% de mercado.