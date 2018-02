Filho de Alencar deve formalizar filiação ao PMDB O presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente da República José Alencar, deve formalizar nesta terça-feira, 1º, sua filiação ao PMDB. O evento em Brasília reunirá as principais lideranças peemedebistas na sede do partido. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi convidado, mas a assessoria de imprensa do Instituto Lula não confirmou sua presença.