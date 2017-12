Filho de ACM tem 90 dias para assumir como suplente O filho e primeiro suplente do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), Antonio Carlos Peixoto Magalhães Júnior, tem 60 dias, com mais 30 de prorrogação, para assumir o mandato do pai, que morreu na última sexta-feira. Segundo o Regimento do Senado, se dentro desse prazo, ele não tomar posse, será considerado que Antonio Carlos Peixoto Magalhães Júnior renunciou ao mandato, e será convocado o segundo suplente, Hélio Correia de Mello. O mandato de ACM termina em janeiro de 2011. A missa de sétimo dia pela morte de ACM será celebrada nesta quinta-feira, 26, às 19 horas, na Igreja São Camilo Lellis, em Brasília.