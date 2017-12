Filho de ACM assumirá vaga do pai no Senado

Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) assumirá a vaga do pai, senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), no Senado. ACM, de 79 anos, morreu nesta sexta-feira, 20, às 11h40, por falência múltipla de órgãos. O senador baiano deu entrada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), em São Paulo, no dia 13 de junho, para fazer exames de rotina. Sofria de problemas renais, diabetes e era cardíaco. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo Empresário e professor universitário, ACM Júnior já exerceu o mandato de senador no lugar do pai por cerca de um ano e meio, quando em 31 de maio de 2001 o político baiano renunciou ao mandato a fim de preservar seus direitos políticos. ACM foi acusado de fraudar o painel de votação do Senado e os grampos telefônicos ilegais na Bahia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disponibilizou um avião da FAB para o translado do corpo do senador baiano de São Paulo para Salvador, onde será enterrado neste sábado, 21, às 17 horas, no cemitério Campo Santo, onde está enterrado o filho de ACM, Luiz Eduardo Magalhães, morto em 1998. O velório será no Palácio da Aclamação, que foi durante anos a residência oficial dos governadores do Estado. Não haverá nenhuma homenagem oficial em Brasília, a pedido da família. "Toninho Ternura" para os amigos. "Toninho Malvadeza" para os inimigos. Antonio Carlos Magalhães sempre foi uma figura política controversa. A "malvadeza" se deve ao estilo implacável com os desafetos e à imagem que construiu baseada no tradicional coronelismo da política nordestina. E a "ternura" reflete o tratamento que concedia aos que o apoiavam.