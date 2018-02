Filhas de Vinícius serão indenizadas As três filhas do poeta e diplomata Vinícius de Moraes conseguiram direito de indenização contra a União pela perseguição política que seu pai sofreu nos anos 60. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou medida proferida em primeiro grau e concedeu ainda indenização de R$ 50 mil a cada uma. A Justiça Federal do Rio havia assegurado a promoção do poeta a ministro de primeira classe, mas negado a indenização.