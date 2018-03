Filha e neto de Dilma recebem alta de hospital em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - A filha e o neto recém-nascido da presidente da República, Dilma Rousseff, tiveram alta do Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha, na manhã deste sábado, 9. A procuradora do trabalho Paula Rousseff Araújo, de 39 anos, deixou o local com o filho Guilherme por volta das 12h30, sob um forte esquema de segurança, e se dirigiu a sua residência na zona sul da cidade. Dilma está em Porto Alegre desde a tarde da última quinta-feira, 7, dia do nascimento de Guilherme.

"O Hospital Moinhos de Vento comunica que a paciente Paula Rousseff Araújo e o filho Guilherme, nascido na Instituição na quinta-feira (07), receberam alta na manhã deste sábado, 09 de janeiro de 2016", diz o comunicado enviado pela assessoria de imprensa da instituição hospitalar. Não há informação de que Dilma tenha acompanhado o procedimento de alta.

Durante todo o tempo em que permaneceram no hospital, não houve nenhum contato da família com a imprensa. Dilma se manifestou somente pelas redes sociais. Na quinta-feira, logo após conhecer o bebê - que nasceu de manhã, quando ela ainda estava em Brasília -, a presidente postou uma foto do encontro. "Apresento a vocês meu neto Guilherme. Assim como Gabriel, vai alegrar a minha vida", diz o texto que acompanha a postagem.

Em Porto Alegre, Dilma está instalada em seu apartamento, também localizado na zona sul da cidade. Sem compromissos oficiais, até agora ela se dividiu entre as visitas à maternidade do hospital e os cuidados com o neto mais velho, Gabriel, de 5 anos, primeiro filho de Paula.

De acordo com o Palácio do Planalto, a previsão é de que a presidente volte a Brasília no domingo, 10, ainda sem horário definido. Seu próximo compromisso oficial é na segunda-feira, 11, às 11 horas. Dilma participará de cerimônia para sanção do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e para o lançamento da Chamada Universal.