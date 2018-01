Filha do presidente Lula deve assumir secretaria em SC

A filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidada para assumir a pasta de Desenvolvimento Social da prefeitura de São José, em Santa Catarina. O prefeito eleito Djalma Berger (PSB) disse ao estadao.com.br que Lurian Cordeiro da Silva tem "afinidade" com o assunto. "Temos um relacionamento muito próximo, não só eu ela , como ela e minha mulher. Fiz o convite e ela viu com muito bons olhos. Já consultei o presidente, que a liberou para assumir essa condição". Lurian é jornalista. Berger, que é irmão do prefeito reeleito em Santa Catarina, Dário Berger (PMDB), disse ainda que 90% do processo para que ela assuma "já está encaminhado". "Quero crer que nos próximos dias possamos anunciar oficialmente o nome de Lurian no nosso primeiro escalão aqui em São José", finalizou.