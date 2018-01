Filha de Roriz recebeu dinheiro sujo, diz Durval Barbosa Delator do esquema de corrupção no Distrito Federal, conhecido como "mensalão do DEM", Durval Barbosa afirmou ontem, em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo, que é suja a origem do dinheiro entregue por ele à deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF), filha do ex-governador Joaquim Roriz. "O dinheiro entregue a Jaqueline Roriz é oriundo das propinas dos contratos de informática do governo do Distrito Federal", disse ele, em conversa gravada. "O dinheiro é sujo, não tem outra denominação."