Filha de ministro do STF é a mais votada para vaga noTRF RIO - A advogada Letícia de Santis Mendes de Farias Mello, de 36 anos, filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, foi a mais votada na lista tríplice que será encaminhada à presidente Dilma Rousseff para preencher uma vaga de desembargador do Tribunal Regional Federal - 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo). Os desembargadores do TRF-2 escolheram três finalistas na lista de seis nomes enviada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Letícia e os outros dois candidatos disputam uma das vagas reservadas à OAB, no chamado quinto constitucional.