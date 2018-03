Filha de Lula se afasta do PT para assumir cargo em SC

A filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a jornalista Lurian Cordeiro Lula da Silva, afastou-se do PT para assumir a pasta de Desenvolvimento Social da prefeitura de São José, em Santa Catarina. Em entrevista ao estadao.com.br, o prefeito da cidade, Djalma Berger (PSB), disse que Lurian "achou por bem" se licenciar do PT para não causar "constrangimento" para o partido- que não fez parte de sua coligação na eleição. Segundo Berger, o licenciamento foi aprovado pelo presidente. "O pai dela aprovou, desejou a ela toda sorte. É o início de uma carreira. Ele ficou contente- não só o Lula, como o Berzoini (Ricardo, presidente do PT), deputados federais do partido e muita gente". Berger disse que, com exceção de um vereador do partido na cidade, não houve objeções ao afastamento da filha do presidente. Lurian assumiu o cargo no dia 2 de janeiro. Berger, que é irmão do prefeito reeleito da capital catarinense, Dário Berger (PMDB), disse que a jornalista está se adaptando ao trabalho." Ela assumiu o cargo em uma área em que a família tem uma relação muito próxima."