Filha de Lula foi atendida no Hospital Sírio-Libanês A filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lurian Cordeiro Lula da Silva Sato, foi atendida no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 27 de junho, para fazer exames, segundo a assessoria de imprensa do hospital. A pedido da família, a assessoria não dá maiores informações nem confirma se Lurian foi ou continua internada.