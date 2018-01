Filha de JK desautoriza uso de nome por Kassab

Ontem, Kassab informou que havia recebido da filha do ex-presidente a autorização necessária para registrar na internet o domínio www.JK.org.br. "Falei com a filha do Juscelino. Caso tudo dê certo, disse que iríamos consultá-la para ver se a família liberaria a marca. É apenas uma reserva de domínio para uma fundação. A ideia é homenagear o Juscelino dando o nome dele à fundação", disse o prefeito, após almoço da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil.

De acordo com Maria Estela, a memória de JK "é patrimônio dos brasileiros, está associada às grandes causas nacionais e não pode ser usada para fins menores da política". "Espero que o prefeito volte atrás na sua iniciativa, o que pouparia a família do presidente Juscelino de iniciar uma ação judicial com objetivo de preservar a sua memória impedindo a utilização do seu nome por partidos e pessoas cujas trajetórias políticas não guardam qualquer afinidade com a vida e os ideais de JK", afirmou.

O prefeito de São Paulo está de saída do DEM para recriar o Partido Social Democrático (PSD). O nome da sigla, segundo ele, é uma homenagem ao ex-presidente por sua administração desenvolvimentista na década de 1950. A legenda que o prefeito pretende recriar surgiu em 1945 e abrigou os ex-presidentes JK e Eurico Gaspar Dutra. Foi extinto durante a ditadura e recriado na década de 1980. Em 2003, foi incorporado ao PTB, que agora ameaça questionar o uso da sigla.