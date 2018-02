Filha de Gretchen quer ser vereadora em São Paulo

Seguindo os passos da mãe, a filha polêmica de Gretchen, Thammy Miranda, será pré-candidata à vereadora em São Paulo. Gretchen também será candidata, mas à prefeitura em Itamaracá, Pernambuco. Ao estadao.com.br, Thammy disse que o convite partiu do amigo e deputado federal Celso Russomanno, do PP de São Paulo, partido de Maluf. Thammy disse que ainda não tem projeto definido mas quer "lutar pela cidade". "Só vou definir qual vai ser a bandeira da minha campanha em maio". Sobre a reação da mãe à decisão, Thammy disse que foi positiva. " Ela me apóia em tudo, sempre". Thammy ganhou destaque na mídia no ano passado, após posar nua com a namorada Julia para uma revista masculina e mudar completamente de visual - adotou cabelo curto e trajes masculinos. Ela também realizou trabalhos em filme pornô, mas acredita que isso não influenciará na candidatura." Tenho certeza que não roubei nem matei. É um trabalho artístico, e, principalmente, para o público".