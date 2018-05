Filha de Garotinho anuncia saída do PMDB

Segundo ela, dirigentes do partido estavam pressionando e a ameaçando de expulsão desde que seu pai se filiou ao PR e anunciou sua pré-candidatura ao governo do Rio. Garotinho será adversário do governador Sérgio Cabral (PMDB), em sua tentativa de reeleição.

"Eles me suspenderam da liderança do partido na Câmara Municipal, da executiva estadual e da presidência da juventude peemedebista. Estava me sentindo pessoalmente e politicamente desrespeitada", disse a vereadora, que também deve seguir para o PR.