Filha de Alexandre Padilha nasce prematura e está na UTI neonatal do SUS Conforme anunciado durante a campanha eleitoral do ano passado nasceu de cesária, na quinta-feira, em uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) a primeira filha do ex-candidato a governador e secretário de Relações Governamentais da prefeitura, Alexandre Padilha (PT) e da jornalista Thássia Alves. O bebê, que é uma menina, nasceu prematuro e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista.