Fila precisa andar

Ministério Público, a defesa da Odebrecht e o governo Michel Temer nutrem a mesma expectativa: que a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, homologue até amanhã as 77 delações de pessoas ligadas à empreiteira.

No âmbito da Lava Jato, a pressa de Rodrigo Janot se justifica por dois motivos: a necessidade de desencadear novas fases da investigação com a divulgação de todo o conteúdo da explosiva delação e liberar procuradores que atuam full time nos depoimentos para as próximas missões — entre as quais a primeira deve ser a retomada da delação de Leo Pinheiro, da OAS.

No governo, sabe-se que o conteúdo completo das delações causará um abalo sísmico sem precedentes na política, e a avaliação é que quanto antes se souber sua extensão menos danos ele causará ao andamento das ações do Executivo no Congresso.

Por fim, a conclusão da leniência da empreiteira está pendente. Só após definidas as penas na esfera criminal a Odebrecht poderá tentar voltar a se habilitar para participar de concorrências e obras no Brasil — o que não será simples nem imediato.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, a homologação é vista como uma chance de a empresa enfrentar a avalanche de contestações internacionais resultante da divulgação do relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre pagamento de propina em vários países.

O documento foi o maior baque recente no processo de recuperação da imagem da empresa, iniciado desde que houve a decisão de fazer a colaboração judicial.

ODEBRECHT

Delação de Benedicto é tão letal quanto a de Marcelo

Análises do potencial de dano das delações da Odebrecht convergem para o mesmo ponto: a de Benedicto Júnior, ex-presidente da construtora, não aniquila de vez só o PMDB do Rio, levando o governador Luiz Pezão ao encontro de seu criador, Sérgio Cabral. Ela vai arrastar de roldão governadores de vários Estados e múltiplos partidos. Era ele que “cuidava” das obras estaduais. Já Marcelo Odebrecht se concentrou na “cúpula” da política nacional: Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer puxam o bloco.

X DA QUESTÃO

Eike se queixava de ter virado ‘bombeiro’ de Cabral

Alvejado pela operação Eficiência graças ao pagamento de propina para Sérgio Cabral e seu grupo, Eike Batista se queixava a amigos da avidez com que era demandado pelo peemedebista. “Virei uma espécie de bombeiro do Cabral, qualquer incêndio ele me chama para apagar”, disse o empresário a um interlocutor ainda nos tempos das vacas gordas do Grupo X.

STF 1

Cármen Lúcia faz chegar a Temer simpatia por Grace

Discretamente, a presidente do Supremo fez chegar a Temer sua simpatia pela indicação de Grace Mendonça (f0to) para a vaga de Teori Zavascki. Amigos de Cármen Lúcia procuraram o presidente para destacar o trânsito da advogada-geral da União na corte e os elogios da ministra a sua “capacidade técnica”. O lobby “à mineira” foi lido no Planalto como resistência a Ives Gandra Filho.

STF 2

Campanha tira pontos de Gandra na busca por vaga

Antes o preferido de Temer para o STF, Gandra Filho “voltou algumas casas” no tabuleiro graças à campanha de setores organizados da sociedade contra ele. Auxiliares do presidente destacam como trunfos do presidente do TST não ter máculas éticas e ser “progressista” em matéria trabalhista, mas afirmam que Temer tem dificuldade em indicar um nome que seja visto como uma “afronta” às mulheres após a polêmica do ministério inicial composto exclusivamente por homens.

SOSSEGA-LEÃO

Paulo Preto recua na intenção de fazer colaboração judicial

Levado ao centro da Lava Jato pelas delações da Odebrecht e pelo “recall” dos acordos de outras empreiteiras, como Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa na gestão José Serra, foi dissuadido por ora de fazer delação premiada por seu advogado, o ex-procurador da República José Roberto Santoro, após extrema pressão de tucanos paulistas de alta plumagem.