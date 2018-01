Figueiredo fica no Brasil a pedido de Dilma A pedido da presidente Dilma Rousseff, o ministro das Relações Exteriores, Luiz Fernando Figueiredo, cancelou sua ida a Montreux, na Suíça, nesta terça-feira, 21, onde participaria da conferência de paz. Segundo informações obtidas no Itamaraty, a presidente Dilma queria que o ministro Figueiredo permanecesse ao seu lado esta semana, enquanto preparava vários temas que exigiam o seu assessoramento. "Foi uma decisão circunstancial e não política", citou uma fonte do Itamaraty, ao explicar que a presidente precisava que Figueiredo a assessorasse, por exemplo, nesta terça-feira durante a audiência com o presidente do COI - Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, quando serão discutidas pendências para a realização dos jogos de 2016.