Figueiredo defende legitimidade da Unasul em crise O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, defendeu nesta quinta-feira a legitimidade da União de Nações Sul-americanas (Unasul) na mediação da crise na Venezuela. O ministro se recusou a comentar diretamente as acusações feitas ontem pela deputada venezuelana Maria Corina Machado, que disse aos senadores brasileiros que a organização não tinha a confiança dos venezuelanos como mediadora. Figueiredo reforçou, ainda, que a Unasul foi capaz de conversar com todas as forças políticas envolvidas na crise do país.