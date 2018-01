Fiesp propõe combate à fragilidade externa do Brasil O presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, disse hoje que o foco principal das propostas apresentadas pela entidade a serem incorporadas ao debate sucessório presidencial deste ano é o combate à fragilidade externa do Brasil, que, no entendimento da entidade, limita o desenvolvimento econômico do País. "A questão da queda dos juros e o controle orçamentário são dificultados por conta do constrangimento que sofremos decorrente do nosso déficit em conta corrente", afirmou. No conjunto de idéias divulgadas hoje pela Fiesp e que serão encaminhadas para todos os partidos políticos, a entidade propõe a redução da dívida atrelada aos juros e ao câmbio, e também o aumento da participação de títulos com rentabilidade prefixada na composição da dívida. Segundo o documento, o objetivo desta proposta, entre outros, é o de reduzir os juros de longo prazo e assim definir os preços de papéis privados.