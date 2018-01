Fiesp pede criação de 4,8 milhões de empregos As propostas a serem apresentadas aos candidatos à Presidência da República pela Fiesp, que serão divulgadas nesta segunda-feira, prevêem o crescimento médio anual do PIB de 4% a 5% entre 2003 e 2006. O documento reivindica a desoneração dos investimentos produtivos e defende a criação de, no mínimo, 4,8 milhões de empregos no País entre 2003 e 2006. Além disso, os empresários da indústria defendem a redução da pobreza absoluta do País de 34% (verificado em 1999) para no máximo 28% em 2006. As propostas indicam ainda o aumento da escolaridade média dos brasileiros no ensino médio de 32,6% para no mínimo 58% até 2006. Também são apresentadas propostas para redução da mortalidade infantil e de uma reforma tributária que elimine os impostos em cascata da cadeia produtiva. É solicitado ainda que o governante tenha consciência fiscal, para obter resultado primário que impeça a dívida pública de superar 60% do PIB no curto prazo e para abaixo de 50% no longo prazo. O documento aponta para a manutenção de crescimento da trajetória do superávit da balança comercial do País, com uma alta acelerada para atingir o volume de US$ 17 bilhões em 2006. Outra sugestão é a redução do déficit em serviços não-fatores, com a queda do déficit líquido do País em turismo dos cerca de US$ 1,5 bilhão estimado para 2001 para apenas US$ 300 milhões. A Fiesp recomenda a busca de um fluxo agregado de investimentos produtivos, com um crescimento médio anual sustentado dos investimentos superior a 7% ao ano entre 2003 e 2006. O documento pleiteia ainda a diminuição das desigualdades regionais do País, reduzindo em 15% o diferencial do PIB do Norte-Nordeste e Centro Oeste em relação ao Sul-Sudeste. A entidade solicita a expansão dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, capacitação, inovação e gestão, com forte estímulo ao investimento privado para, junto com recursos públicos, dobrar o atual volume de dispêndios de 0,8% para 1,5% do PIB em 2006.