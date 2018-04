Fiesp nega ligação com suposta trama apurada pela PF A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) negou participação no suposto esquema envolvendo diretores da construtora Camargo Corrêa e doleiros que motivou a Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal. A Fiesp disse ?não temer qualquer investigação?. ?A Fiesp não se envolve, de maneira alguma, em eventuais relações entre empresas do setor que representa e partidos políticos, ou candidatos deles?, diz a nota. A PF apurou citações, em conversas de terceiros monitoradas, ao empresário Paulo Skaf, presidente da Fiesp, e a um diretor da entidade, identificado como Luiz Henrique.