Fiesp não tem candidato, diz Piva O presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, garantiu nesta segunda-feira que a entidade, por ser plural, não apoiará um candidato à presidência específico, mas destacará os pontos apresentados nos programas de governo que entende estarem alinhados com suas propostas. "Todos na Fiesp defenderão esse documento, tanto na ação técnica quanto política, e não aceitaremos, em hipótese nenhuma, a desqualificação do debate", afirmou. Segundo ele, se um candidato for radicalmente contrário às propostas da Fiesp, terá o respeito da entidade, mas também terá que debater suas idéias. "Certamente, quem for contrário a esses princípios vai ser convidado a discutir suas propostas conosco, de forma aberta. Como nossa proposta está totalmente aberta, idéias melhores serão bem-vindas", observou. "Desde que não exista desqualificação de nossas propostas, respeitaremos quem discordar de nossas opiniões", complementou. O empresário disse esperar que os candidatos à Presidência da República recebam muito bem as propostas apresentadas pela entidade. "São teses já expostas no mercado há muito tempo e que, a partir de agora, serão aprofundadas por nós de forma radical. Eles vão entender que se trata de uma contribuição que a entidade apresenta para ampliar o processo democrático do País", avaliou. Piva informou que o documento será encaminhado nas próximas horas para todos os partidos políticos do País. "Essa é a versão um do documento, mas haverá a dois e a três, quando outras propostas chegarem", adiantou, revelando ter recebido sugestões "interessantes" do ex-ministro Alcides Tápias e do deputado federal Emerson Capaz (PPS-SP) que devem ser incorporadas ao documento. "Alguns partidos poderão abraçar essas idéias. Outros vão usar esse texto como ponto de partida de seus programas de governo", estimou.