Fiesp chama Zezé Di Camargo e KLB para show contra a CPMF

A dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, o trio de música romântica KLB, bandas baianas e de rap e hip hop são as atrações confirmadas para o show que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e outras entidades promovem na tarde do dia 16 de outubro, uma terça-feira, em São Paulo, para pedir o fim da CPMF. Segundo a entidade, a proposta do show, marcado para o Vale do Anhangabaú, na região central, é fazer com que um público estimado de dois milhões de pessoas grite "Sou Contra a CPMF". De acordo com a assessoria da Fiesp, o show "Tributo Contra o Tributo" será comandado por Luciano Huck, apresentador da Rede Globo. "O evento será uma forma de unir maior número de pessoas possível para juntos pedir o fim da CPMF", informa a entidade, em nota. A iniciativa é da Frente Nacional da Nova Geração, que reúne jovens empresários de várias federações do comércio e da indústria. A organização ficou a cargo de André Skaf, filho do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e presidente grupo de jovens líderes da entidade.