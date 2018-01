Fiesp aponta que 91% dos empresários da indústria paulista são a favor do impeachment de Dilma

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou nesta segunda-feira, 14, pesquisa que aponta amplo apoio do setor industrial paulista ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo o levantamento, que ouviu 1.113 empresas paulistas entre 9 e 15 de novembro, o impedimento é defendido por 91% dos empresários. Apenas 5,9% se disseram contra e 3,1% não responderam ao questionamento.

A pesquisa também aferiu que 85,4% das empresas apoiam a medida, enquanto 4,9% a rechaçam e 9,7% não se posicionaram. Segundo a Fiesp, 91,9% dos empresários defenderam que a entidade se posicione a respeito do processo.

A Fiesp informou que o questionário foi preenchido por proprietário, presidente, diretor "ou uma pessoa da empresa que tenha uma percepção mais ampla dos seus negócios". A entidade informa que existem no Estado 153 mil empresas entre o setor de transformação e a construção civil. A federação, por sua vez, representa 133 sindicatos patronais de várias áreas. Ao todo, foram enviados 8.395 questionários para empresas de vários portes.

Em entrevista ao Estado publicada no domingo, 13, o presidente da entidade, Paulo Skaf, que também é um dos dirigentes do PMDB em São Paulo, afirmou que "o empresariado vê com bons olhos" o impeachment e defendeu a mudança de governo. O dirigente, que é interlocutor do vice-presidente Michel Temer (PMDB) junto ao empresários, participou da manifestação contra a presidente Dilma no domingo pela primeira vez e instalou na Avenida Paulista, em frente à entidade, um pato amarelo gigante que simboliza a campanha da Fiesp contra a recriação da CPMF.