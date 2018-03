''Fidelidade não é papel da Justiça Eleitoral''

O que o senhor pretende fazer para barrar o excesso de medidas provisórias? A Câmara não pode limitar sua agenda às medidas provisórias, uns querendo aprovar, outros tentando obstruir. Se a Câmara tiver uma agenda própria e relevante para a sociedade, dará prioridade a essa agenda, e não às medidas provisórias. A agenda que proponho é a reforma tributária, a reforma política e uma discussão profunda sobre o ensino público, a saúde pública e a segurança pública. O senhor é favorável à fidelidade partidária com uma janela para a troca de legenda? Eu estou há 30 anos no mesmo partido e entendo que os partidos é que devem definir, em seus estatutos, a fidelidade partidária. Não acho que esse seja um papel da Justiça Eleitoral. Concordo com as propostas apresentadas pelo deputado Flávio Dino (PC do B-MA). Alguma proposta para reduzir os gastos com a Casa? A Mesa Diretora estará atenta aos gastos, para que não extrapolem seus limites constitucionais e permitam o funcionamento adequado da Câmara.