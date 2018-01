Fidelidade ao governo na Câmara chega a 92,7%, diz Vaccarezza SÃO PAULO - A liderança do governo na Câmara informou hoje que o índice médio de fidelidade dos 14 partidos da base governista em votações na Casa chegou a 92,7% nos primeiros 100 dias de Dilma Rousseff na Presidência da República. PTC e PTdoB foram as siglas mais fiéis ao governo, com índice de 100%. PT e PMDB, as duas legendas com maior número de parlamentares na Câmara, chegaram a 99,27% e 91,12%, respectivamente. Já o PDT foi o partido com mais votos contrários, com índice de 75,72%.