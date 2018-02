'Ficou acertado que o PMDB indicará o vice', diz Lobão

Questionado se o nome para a vaga será o do presidente licenciado do PMDB, Michel Temer (SP), Lobão afirmou: "Até por proposta do Temer esta decisão só vai ser tomada em março do ano que vem." O ministro mostrou ainda expectativa de que seja superada a resistência do ex-governador de São Paulo Orestes Quércia ao acerto com o PT. Lobão disse ter esperanças de que "Quércia, um político experiente, se reintegre ao pensamento do partido" no que diz respeito à sucessão presidencial.