Fico triste com o azedume em relação à Copa, diz Lula A dois dias do inicio da Copa do Mundo no País, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 10, em São Paulo, que fica triste com as críticas com relação à realização do mundial no Brasil. "Fico triste com o azedume das pessoas com relação à Copa do Mundo", disse o ex-presidente petista, em discurso realizado no encerramento do Fórum América Latina e Caribe Global.