Ficha Limpa é motivo de veto a 21 candidaturas no AM A Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas impugnou ontem 23 candidaturas no Amazonas. Destas, 21 foram de candidatos que não apresentaram documentação exigida pela Lei da Ficha Limpa. Entre os outros dois casos, está o da impugnação do registro de candidatura do deputado estadual Sinésio Campos (PT), porque ele não teria efetuado o pagamento de multa R$ 5,3 mil por ter usado sala do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para reunião política em 2006.