Ficha Limpa dá ao PSDB novo palanque no DF A Lei da Ficha Limpa deu ao PSDB o pretexto para descartar o incômodo palanque do ex-governador Joaquim Roriz (PSC) no Distrito Federal. Impossibilitado de concorrer por ter renunciado à cadeira de senador em 2007, o que o tornaria inelegível por oito anos após o término do mandato pela nova lei (o que significa até 2023), Roriz será substituído por um nome tucano. Maria de Lourdes Abadia, ex-vice de Roriz, deve ter a candidatura oficializada nos próximos dias.