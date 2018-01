Ficha Limpa barrou 149 candidatos nas eleições de 2010

O Tribunal Superior Eleitoral(TSE) barrou 149 candidatos em todo o Brasil nas eleições de 2010. Desse número, foram 118 candidatos que tiveram a candidatura negada no TSE e nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), e 31 que foram aprovados na primeira instância - o TRE -, mas barrados na segunda - TSE.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na semana passada que a Lei da Ficha Limpa não vale para as eleições de 2010. Quando a decisão for publicada, os 149 candidatos que tiveram registro negado podem ter validados seus votos. A decisão será tomada caso a caso pelo ministro relator de cada processo. Como o julgamento do STF foi considerado de repercussão geral, as candidaturas devem ser aprovadas, afinal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma vez que os votos dos inicialmente barrados forem considerados válidos, os TREs deverão fazer a retotalização do resultado das eleições. Novos quocientes eleitorais devem ser fixados, o que pode alterar a composição final de Assembleias Legislativas e da Câmara dos Deputados.