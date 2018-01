FHC volta-se agora para o leste europeu O presidente Fernando Henrique Cardoso inicia amanhã uma visita de três dias à Rússia e à Ucrânia que é vista pelo Itamaraty como um importante movimento da diplomacia brasileira em direção ao leste europeu. Nos primeiros anos de seu mandato, o foco da "diplomacia presidencial" de Fernando Henrique para o Velho Mundo esteve nos países da Europa Ocidental. Agora, em seu último ano no poder, o presidente quer deslocar a fronteira para os países do leste. Em fevereiro, o presidente deve ainda visitar a Polônia, logo depois de participar da reunião de cúpula sobre Governança Progressiva, em Estocolmo (Suécia). Mas a prioridade, para o governo, é a aproximação com a Rússia, o país mais importante da região e uma potência nuclear com influência global, apesar do desmembramento da antiga União Soviética. Para consolidar as relações entre os dois países, Fernando Henrique deve formalizar, em Moscou, o convite para que o presidente Vladimir Putin venha ao Brasil, ainda em 2002. "A visita será essencialmente um marco político, que terá grandes repercussões também no campo econômico e cultural", define o diretor-geral do Departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Marcelo Jardim. A médio prazo, o governo brasileiro espera que a maior aproximação com a Rússia resulte num aumento substancial do fluxo de comércio entre os dois países. Por isso, cerca de 70 empresários acompanham a comitiva presidencial. O comércio, na verdade, já está em crescimento acelerado. O Brasil é hoje o maior parceiro comercial da Rússia na América Latina. No ano passado, as exportações brasileiras para a Rússia aumentaram 160%, chegando a US$ 1,l bilhão. O objetivo é que, até 2003, a cifra esteja ao redor de US$ 3 bilhões. As importações de produtos russos, que somaram US$ 500 milhões em 2001, também têm espaço para crescer. Outra preocupação é diversificar a pauta das exportações, atualmente concentrada em produtos primários e semi-elaborados. Cerca de 95% das vendas brasileiras para a Rússia são constituídas de carne, café solúvel e açúcar e o governo quer aumentar a fatia dos produtos industriais, que possuem maior valor agregado e conferem maior estabilidade às receitas de exportação. Agenda política inclui outros temas O comércio, porém, é apenas um dos aspectos das relações bilaterais. A agenda política das conversações que serão mantidas em Moscou inclui temas como o terrorismo, a globalização e a ampliação dos fóruns de decisão internacionais. Fernando Henrique deverá reiterar ao presidente Vladimir Putin, por exemplo, a proposta brasileira de reforçar o papel do G-20 no debate das grandes questões mundiais. Além das maiores potenciais industriais, o G-20 inclui as nações em desenvolvimento, como a Índia e o Brasil. Fernando Henrique pretende tocar também no tema da ampliação do Conselho de Segurança da ONU, no qual o Brasil ambiciona deter uma cadeira de membro permanente. Historicamente, Brasil e Rússia atravessam o melhor momento de um longo e muitas vezes conturbado relacionamento diplomático. Em 1827, a Rússia foi uma das primeiras nações importantes a reconhecer a independência do Brasil . O primeiro embaixador russo no Brasil foi o conde Otto von Langsdorff, que se celebrizou por liderar uma profícua expedição científica pelo então desconhecido interior brasileiro. Devido ao regime comunista estabelecido em Moscou em 1917, o relacionamento diplomático esteve rompido por dois longos períodos, entre 1918 e 1945 e de 1947 a 1961. Depois de 1964, o regime militar no Brasil manteve as relações diplomáticas com a Rússia entre a mera formalidade e a ostensiva desconfiança. Com a redemocratização, os ventos começaram a mudar e levaram o ex-presidente José Sarney a visitar a então União Soviética, em 1988. Fernando Henrique será o terceiro chefe de Estado brasileiro a ir a Moscou. Antes dele e de Sarney, o imperador D. Pedro II visitou o país, ainda no século 19.