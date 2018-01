FHC visita Sarney para acalmar ânimos Antes de embarcar para uma viagem de quase uma semana à Europa, o presidente Fernando Henrique Cardoso fez questão de visitar o ex-presidente e senador José Sarney (PMDB-AP), para tentar apaziguar os ânimos acirrados nos últimos dias entre tucano e pefelistas. "Em relação a mim, perdôo tudo, mas em relação à minha filha, não tenho a mesma disposição", desabafou o Sarney, depois do encontro com o presidente, demonstrando sua insatisfação às críticas feitas por tucanos à candidatura de sua filha, a governadora Roseana Sarney. Fernando Henrique temia que, durante sua ausência do País, o tom das críticas aumentassem, dificultando a manutenção da unidade da base governista. Por isso, ainda na quinta-feira, quando soube da irritação de Sarney e de sua filha, tratou de procurá-lo para evitar que a situação fugisse de seu controle. Ao conversar com Sarney, pelo telefone, de acordo com interlocutores, Fernando Henrique viu que a divulgação de informações de que teria avisado os tucanos que eles estavam proibidos de atacar o PFL e Roseana não teriam sido suficientes para acalmar o ex-presidente. Preferiu, então, ir pessoalmente dizer ao ex-presidente que não aceitará hostilidades entre candidatos e que desaprova esse tipo de ação. Sarney afirmou que espera que a campanha presidencial deste ano seja "tenha um nível elevado, que possa demonstrar o avanço do processo democrático no País". Para ele, "fazer ataques pessoais é uma maneira muito subdesenvolvida" de fazer política. Mas as respostas aos ataques, de acordo com Sarney, ficarão a cargo do PFL e da própria Roseana. "Qualquer problema nesse sentido, a conversa não será comigo", declarou. "Meu problema é de solidariedade pessoal à minha filha", acentuou o ex-presidente, explicando que não costuma guardar mágoas e que quando os ataques são direcionados a ele, é tolerante e esquece o ocorrido. "Mas, como pai eu faço o que puder e posso reagir de maneira diferente", avisou ele, depois de admitir que, "de alguma forma" sua filha já foi atingida. Só que o ex-presidente esquivou-se de identificar os tucanos como os responsáveis pelos ataques. O ex-presidente aproveitou para sinalizar que as agressões não ficarão sem respostas. "Ninguém vai pensar que passará incólume de todo esse processo. Perdôo tudo contra mim, mas não contra minha filha", reiterou Sarney, que definiu a visita do presidente como "muito importante". Lembrou ainda que os dois conversaram ainda sobre política internacional e que se mostrou "muito preocupado" com a situação da América Latina.