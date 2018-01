FHC viaja hoje à Ucrânia O presidente Fernando Henrique Cardoso segue hoje para a Ucrânia, depois de três dias na Rússia. Em Kiev, Fernando Henrique se encontrará com o presidente ucraniano, Leonid Kutchma, para a assinatura de acordos. Fernando Henrique será homenageado com almoço oferecido pelo primeiro-ministro da Ucrânia, Anatoly Kinakh. A agenda do presidente hoje inclui ainda um encontro com o presidente do Parlamento ucraniano e a participação no encerramento do seminário Brasil-Ucrânia: Oportunidades de Novas Parcerias. À noite, o presidente e dona Ruth Cardoso comparecerão ao jantar oferecido pelo presidente Leonid Kutchma.