FHC vai vetar lei do Imposto de Renda e baixar MP O presidente da Câmara, Aécio Neves, confirmou que o presidente Fernando Henrique Cardoso irá vetar o texto do projeto de lei aprovado no Congresso que reajusta em 17,5% a tabela de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física e, ao mesmo tempo, irá assinar uma medida provisória determinando a correção da tabela no mesmo porcentual. Aécio Neves explicou que o veto ao projeto e à edição da MP foi a saída encontrada pelo governo para não deixar brechas que possibilitariam ações judiciais por parte de pessoas jurídicas, que poderiam reivindicar a mesma correção. Neste caso, estariam as pessoas jurídicas prestadoras de serviço que faturam entre R$ 120 mil e R$ 141 mil por ano. Além disso, de acordo com essas explicações, a medida provisória irá deixar claro que o reajuste incidirá sobre o exercício de 2002, e não de 2001. É que o texto aprovado no Congresso poderia dar margem a que o reajuste pudesse valer já para a declaração de ajuste deste ano, referente aos rendimentos de 2001. O presidente da Câmara contou que hoje pela manhã o presidente Fernando Henrique Cardoso telefonou a ele deixando claro que a essência do projeto aprovado pelo Congresso será mantida na medida provisória. "O espírito do legislador será preservado", afirmou Aécio, que disse estar satisfeito com a solução. Aécio Neves explicou ainda que a correção de 17,5% da tabela irá incidir sobre os valores das deduções (dependentes e educação, por exemplo) do IR. Aécio contou ainda que também o ministro da Fazenda, Pedro Malan, telefonou a ele para detalhar o texto da medida provisória. Também Malan, segundo Aécio, garantiu que o objetivo do projeto seria mantido.