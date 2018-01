FHC vai fazer viagens junto com José Serra O presidente Fernando Henrique Cardoso quer aproveitar os últimos dias de José Serra à frente do Ministério da Saúde para prestigiar a sua candidatura. Fernando Henrique, que regressou na noite desta quinta-feira de uma visita à Rússia e Ucrânia, já confirmou presença nas viagens a São Paulo e Recife ao lado de Serra, que deve deixar o Ministério depois do carnaval. Outras viagens podem ser marcadas. Em São Paulo, na sexta-feira da semana que vem, o presidente e o candidato do PSDB visitam a Associação Paulista de Cirurgia Dentária. No dia 28, os dois estarão em Recife em uma cerimônia de agentes comunitários de saúde. Fernando Henrique tem afirmado que, como presidente, o governo não tem candidato. Mas ressalvou que, ele, Fernando Henrique, partidário do PSDB, vai apoiar o candidato de seu partido, que oficializou nesta quinta o nome de Serra à sucessão ao Planalto. O presidente ainda não definiu como será sua estratégia em relação a outros partidos da base governista. Mas já avisou que não vai aceitar ataques pessoais e políticos a candidatos de partidos que apóiam o governo. Ele se referia, principalmente à governadora do Maranhão, Roseana Sarney, candidata do PFL ao Planalto, que tem sido alvo de ataques por parte de tucanos, o que causou embaraços políticos ao presidente.