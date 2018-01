FHC vai discutir ações de governo em 2002 O presidente Fernando Henrique Cardoso vai convocar neste mês reunião ministerial para tratar das ações do governo em 2002, anunciou nesta sexta-feira o porta-voz da Presidência, Georges Lamazière. O encontro ainda não tem data marcada e servirá para discutir o programa de trabalho do ano. Por causa das eleições de outubro, os ministros que forem concorrer devem deixar o governo até 6 de abril. Lamazière informou que Fernando Henrique tem até o dia 17 para sancionar ou vetar a lei que diferencia radicalmente a punição a traficantes e usuários de drogas. Segundo ele, a lei continua em exame no Palácio do Planalto e não há data prevista para a sanção. O porta-voz afirmou que a proposta orçamentária para 2002, aprovada pelo Congresso no fim de dezembro, ainda não foi recebida pelo governo. ?Portanto, não me comentaram nenhuma data para sanção?, disse Lamazière.