FHC sugere renúncia como 'gesto de grandeza' para Dilma

São Paulo - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comentou, através das redes sociais, as manifestações deste domingo, 16. Para o tucano, o mais "significativo" dos protestos pedindo o impeachment de Dilma Rousseff foi a "persistência do sentimento popular de que o governo, embora legal, é ilegítimo".

Em tom incisivo, na postagem publicada no Facebook, FHC diz que "conchavos de cúpula" não devolvem legitimidade ao governo que, por isso, não consegue conduzir o País. Fernando Henrique não defende abertamente que Dilma renuncie, mas diz que ela precisa de um "gesto de grandeza", como a renúncia ou assumir seus erros, para recuperar sua capacidade de governar.

"Se a própria Presidente não for capaz do gesto de grandeza - renúncia ou a voz franca de que errou, e sabe apontar os caminhos da recuperação nacional -, assistiremos à desarticulação crescente do governo e do Congresso, a golpes de Lava Jato. Até que algum líder com força moral diga, como o fez Ulysses Guimarães, com a Constituição na mão, ao Collor: você pensa que é presidente, mas já não é mais", diz o post.

O ex-presidente tucano também fala de Lula. Para FHC, o petista "contamina" as condições de governabilidade de Dilma e cita o balão de Lula vestido de presidiário usado por manifestantes ontem. "Com a metáfora do boneco vestido de presidiário, a presidente, mesmo que pessoalmente possa se salvaguardar, sofre contaminação dos malfeitos de seu patrono e vai perdendo condições de governar." FHC completa dizendo que falta "base moral" ao governo, base que foi "corroída pelas falcatruas do lulopetismo".