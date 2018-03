FHC sugere que presidente Dilma faça uma 'autocrítica'

Dilma fez a comparação com o personagem na quarta-feira, 12, respondendo a críticas que consideram o governo "leniente" com a inflação. "Tem de fazer (críticas) mesmo. Quem sofre é a população", disse FHC. Para ele, a inflação não está fora de controle e poderia ser administrada com "relativa facilidade". "Tem de ser uma combinação da política monetária, com a taxa de juros, com uma política fiscal." Para isso, segundo o tucano, bastaria vontade política.

Embora tenha reconhecido que "houve muita coisa em que o Brasil avançou" nos dez anos de governo petista, FHC afirmou que, nesse período, "a cultura política, o clientelismo, a corrupção pioraram". Ao ser questionado sobre a queda da avaliação da presidente, FHC disse ser bem possível que a disputa de 2014 tenha dois turnos. "É provável que sim, desde que haja três ou quatro candidatos. Aí a probabilidade é grande." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.