FHC sofre com meu sucesso, afirma Lula

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu as críticas recentes feitas a ele por Fernando Henrique Cardoso. "O Fernando Henrique tem um problema comigo, de soberba. Ele sofre com o meu sucesso", disse Lula em entrevista ao SBT. O petista afirmou que seu antecessor tucano queria que ele ganhasse a eleição em 2002 contra o senador José Serra (PSDB) porque o via como "coitadinho metalúrgico que não ia dar certo".

Segundo Lula, FHC queria voltar aos "braços do povo" em 2006 imaginando que sua gestão seria um fracasso. "O que aconteceu foi que meu governo se tornou numa coisa admirada no mundo, promovendo a maior inclusão social desse País", disse Lula. Ao responder as declarações do ex-presidente tucano de que Lula "se perdeu pelas delícias do poder" e que teria transformado o toma lá dá cá da política em regra em vez de exceção, o petista devolveu acusações.

"Toda vez que tiver que falar de corrupção, ele tem que lembrar da (emenda da) reeleição de 1997. Ele tem que lembrar que o único mensalão criado foi o dele e tem que lembrar que nenhum processo dele foi investigado", provocou Lula. O ex-presidente petista disse ainda que a troca de críticas é fruto de estarmos vivendo "um momento de acidez política muito grande" no País.