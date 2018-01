FHC sancionará Orçamento até sexta-feira O ministro do Planejamento, Martus Tavares, disse hoje que o presidente Fernando Henrique Cardoso irá sancionar sem vetos, até a próxima sexta-feira, a Lei do Orçamento da União para 2002. Segundo ele, é provável que no mesmo dia o presidente irá editar um decreto definindo a programação financeira e orçamentária provisória para 2002, com a liberação de 10% do total de recursos previstos para o ano para atividades estratégias e manutenção da máquina. O objetivo é evitar que o governo fique parado durante os próximos trinta dias, prazo necessário para que o Ministério do Planejamento faça a revisão das receitas e despesas. De acordo com Martus Tavares, os termos deste ato irão vigorar até que o governo edite o decreto efetivo com a programação financeira e orçamentária de 2002. O ministro explicou que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo tem 30 dias após a sanção do Orçamento para baixar o decreto de programação, com a avaliação completa das receitas e despesas do ano. Martus disse ainda que, por enquanto, não quer concluir se haverá necessidade de cortes. "Vamos fazer uma avaliação à luz de um cenário muito mais favorável para a economia que aquele que tínhamos em agosto", afirmou. Ao ser questionado sobre a necessidade de cortes para compensar, principalmente, a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, o ministro afirmou: "todo mundo pode concluir que haverá cortes mas eu não posso afirmar nada".