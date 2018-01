FHC sanciona o novo Código Civil O presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou hoje o novo Código Civil brasileiro, conjunto de 2.046 artigos que alteram questões centrais da vida da população, como a redução da maioridade civil de 21 para 18 anos. O texto substitui o atual código, elaborado em 1916, e só entrará em vigor daqui a um ano, em janeiro de 2003. Nesse período, sugestões e retificações poderão ser apresentadas ao Congresso, que acatará ou não as proposições. "Com seus 2.046 artigos, o novo código dificilmente estará, e é natural, imune a críticas", disse Fernando Henrique, durante a solenidade de sanção no Palácio do Planalto. "Decerto não faltará quem identifique pontos a serem aprimorados, questões novas que possam reclamar novos enfoques jurídicos." Fernando Henrique classificou de "ocasião histórica" a sanção do novo Código Civil, destacando que o País mudou ao longo do último século. "Nesse quase um século, o Brasil mudou muito e, não hesito em afirmar, mudou para melhor", disse ele. E destacou: "No decorrer dessas muitas décadas, era inevitável que se modificassem não apenas as instituições políticas, mas também - talvez até de forma mais intensa - a própria tessitura das relações sociais, o dia-a-dia da sociabilidade que se vivencia na família, nas relações contratuais e de comércio, enfim, na infinidade de pequenos aspectos que perfazem o mundo do direito civil." O novo código foi aprovado no Congresso em setembro, após 26 anos de tramitação. Mas o esforço para renovar o conjunto de leis que regulam as relações sociais no País começou antes, em 1969, quando foi nomeada uma comissão para preparar uma primeira proposta. À frente dessa comissão estava o jurista Miguel Reale. Hoje, ele discursou antes do presidente. "Estou convencido de que as falhas e omissões porventura existentes são de caráter secundário e de fácil correção", disse Reale, de 91 anos, bastante emocionado ao ver o País ganhar, depois de tanto tempo e trabalho, um novo Código Civil. Apesar de avanços que refletem os novos tempos, como a substituição da expressão "pátrio poder" por "poder familiar", dando à mulher papel de igualdade ao homem na condução das questões familiares, o código não trata de itens polêmicos como as relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Segundo Miguel Reale, há uma limitação constitucional. "A Constituição criou a união estável de homem e mulher", disse ele. "Não podemos ir contra a Constituição." O jurista ressalvou, porém, que isso não impede homossexuais de recorrerem à Justiça em busca de seus direitos, no caso de guarda de filhos ou direito de herança, por exemplo. O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, destacou que o código é amplo e eventuais correções de rumo poderão ser feitas nos próximos 12 meses, antes de sua entrada em vigor. "É um período que a lei previu para que houvesse essa decantação, esse amadurecimento", disse Aloysio Nunes. "E aí alguns ajustes poderão ser feitos." As propostas deverão ser encaminhadas para o deputado Ricardo Fiúza (PFL-PE), relator do código na Câmara. Fiúza e Miguel Reale foram alguns dos políticos e juristas que receberam elogios de Fernando Henrique pela elaboração do código. "Se trata de um Código Civil elaborado à luz da experiência jurídica brasileira, que encontrou uma formulação que é própria à nossa cultura", disse Fernando Henrique. Alguns pontos que mudam com o novo Código Família - Passa a ser formada pelo casamento civil ou religioso, pela união estável. Mães solteiras passam a formar família com seus filhos Maioridade - Cai de 21 para 18 anos, mas a emancipação pode ser concedida aos 16 Casamento - Mesmos direitos para os casamentos religiosos e civis. Igualdade de direitos e deveres aos cônjuges União estável - Acaba o prazo de dois anos vivendo juntos para caracterizá-la: basta ser pública, contínua e duradoura Regime de bens - Pode ser alterado entre separação total, parcial ou comunhão de bens em qualquer momento do casamento Adultério - Permanece sendo motivo para separação, mas não como causa preponderante. Adúlteros podem se casar novamente Poder familiar - Perdem o poder sobre o filho o pai ou a mãe que castigá-lo, abandoná-lo ou outros atos violentos Filhos - Ficam com quem tiver melhores condições de criá-los, não necessariamente com a mãe Filhos adotados - Igualdade de direitos a todos os filhos, inclusive os adotados Pensão - Maridos também poderão exigir pensão alimentícia Condomínio - Limita em 2% o valor máximo da multa por atraso de pagamento. Condômino com comportamento problemático pode até ser obrigado a sair do prédio Propriedade - Usucapião cai de 20 para 15 anos. Imóvel em débito com o fisco pode ser confiscado pelo Estado sem direito à indenização Contratos - Permite a renegociação de contratos se a prestação tornar-se excessivamente onerosa.