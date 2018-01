FHC sanciona Lei Antidrogas com 85 vetos O presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou nesta sexta-feira o projeto da nova Lei Antidrogas, com vetos a 85 dos 210 dispositivos do texto aprovado em dezembro pelo Congresso. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Alberto Cardoso. Segundo ele, o veto atingiu 30% do conteúdo do projeto. Ao todo, foram excluídos 35 dos 59 artigos, sendo 6 deles parcialmente. O que restou da nova lei entrará em vigor dentro de 45 dias. Até lá, o governo pretende enviar ao Congresso projeto com algumas das propostas que foram vetadas por problemas de redação jurídica e não por seu teor propriamente dito. Penas alternativas É o caso do artigo 21, que definia as penas alternativas para usuários de drogas, mas não fixava o prazo de duração da punição, o que é inconstitucional. ?Com muita pena, tivemos de vetar esse artigo?, disse o general Cardoso. Ele aposta que o Congresso aprovará ainda em fevereiro, quando retornar do recesso parlamentar, o projeto do governo destinado a suprir as lacunas deixadas pelos vetos. O capítulo 3º, que tratava dos Crimes e das Penas, foi integralmente excluído. Assim, acabou a possibilidade de traficantes serem beneficiados com a progressão para regime semi-aberto em até dois terços da pena. Foi retirado também o artigo 42, que dava margem a dúvidas sobre a possibilidade de usuários de drogas serem presos, caso se recusassem a cumprir penas alternativas. Esse pontos não farão parte do projeto do governo que será enviado ao Congresso. Núcleo de qualidade O general argumentou que o ?núcleo? da nova lei acompanha a filosofia do governo de combate às drogas e, por isso, o presidente descartou o veto total. ?Havia que se aproveitar aquele núcleo de muita qualidade?, disse ele. Mas o elevado número de vetos obrigou o governo a manter em vigor a atual Lei de Entorpecentes. Para isso, foi excluído por Fernando Henrique até o artigo que revogava a Lei 6.368/76. O general Cardoso explicou que permanecem valendo apenas a parte da atual lei que não contraria a nova. Isso inclui o trecho sobre punições a traficantes - prisão de 3 a 15 anos. O general Cardoso, responsável pela política antidrogas do governo federal, tentou minimizar o impacto dos vetos sobre o projeto aprovado pelo Congresso após dez anos de tramitação. ?É um avanço muito grande, um passo que o Brasil está dando para ter uma política antidrogas eficaz?, disse ele. Na mesma linha, o secretário nacional Antidrogas, general Paulo Roberto Uchôa, enfatizou que a nova lei avança ao estipular tratamento diferenciado para os usuários, que deixam de ser passíveis de pena de prisão pelo simples consumo de drogas. Avanço polêmico Mas o avanço comemorado pelo governo é polêmico. A Associação dos Membros do Ministério Público, que defendia o veto total ao projeto, entende que a atual legislação já livra o usuário da prisão, ao permitir que qualquer pessoa condenada a menos de 4 anos de prisão seja beneficiada com penas alternativas. Atualmente um usuário pode ser punido, no máximo, com 2 anos de cadeia. Mas a secretária de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Ivete Lund Viegas, disse que são freqüentes os casos em que juízes deixam de beneficiar consumidores de drogas com penas alternativas. ?É um problema da cultura judiciária?, disse ela, lembrando que o ministério tem estimulado a aplicação das penas alternativas em todos os Estados. O general Uchôa enfatizou que, com a nova lei, o usuário deixa explicitamente de correr o risco de prisão, abrindo caminho para o seu tratamento. ?O usuário é uma pessoa que tem uma doença e precisa ser tratada?, resumiu o general Cardoso.