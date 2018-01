FHC: saída de Aécio demonstra 'generosa compreensão' Defensor de uma chapa puro-sangue do PSDB para as eleições de 2010 à Presidência da República, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou que a desistência do governador mineiro, Aécio Neves, de disputar a candidatura tucana demonstra generosidade e compreensão em relação ao momento político. "O gesto do governador Aécio Neves demonstra generosa compreensão do momento político. Não só Minas, mas todo o Brasil vê no governador qualidades de liderança que o credenciam a assumir as mais altas responsabilidades da República", afirmou FHC, em nota divulgada esta noite.