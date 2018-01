FHC retorna hoje a Brasília O presidente Fernando Henrique Cardoso deixou hoje à tarde, de helicóptero, a Fazenda Bela Vista, do empresário e amigo Jovelino Mineiro, em Pardinho, interior de São Paulo. Fernando Henrique deverá tomar o avião presidencial em Campinas e chegar a Brasília ainda no fim da tarde. O presidente está desde o sábado em Pardinho, onde passou o ano-novo com a família. Ele demonstrou bastante preocupação com a situação da Argentina, segundo informou o casal Regina e Luiz Meyer, amigos do presidente e da família há cerca de 40 anos. Eles contaram que, no feriado, Fernando Henrique conversou com presidentes de outros países por telefone. Junto com os amigos, o presidente assistiu também ao filme Tudo Bem, de Arnaldo Jabor.