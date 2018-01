FHC recebe título honoris causa em Moscou O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu nesta segunda-feira o título doutor honoris causa da Universidade de Moscou, por "suas contribuições à ciência, à educação e à cultura". No discurso em que agradeceu o título, FHC disse que recebeu ?a homenagem como um gesto de amizade ao Brasil e seu povo?. O presidente ressaltou ?o fato de os dois países estarem inseridos de maneira singular no Ocidente, de constituírem uma espécie de Outro Ocidente. Isto não ocorreu por conta do ânimo de nossas elites, mas está associado à própria formação étnica de ambas as nações?. Ao lembrar o 11 de setembro, FHC disse que o conflito de civilizações ocidental e mulçumana se trata de outra falácia como foi a precariedade da noção de o conflito de classes ser um ?dilema indissolúvel?. ?Ignora-se que os dois mundos não são blocos monolíticos, que comportam variações e, se o dogma é comum a ambos, também o são os valores da tolerância e da fraternidade,? disse. FHC também fez referência ao conflito entre israelenses e palestinos. ?Países como a Rússia e o Brasil podem concorrer para a prevalência de um ambiente menos volátil, mais transigente, o que requer um apoio decidido ao equacionamento do confronto entre israelenses e palestinos. Inspirado na convivência harmoniosa entre suas comunidades árabe e israelita?. E completou: ?o Brasil está pronto a se coordenar com a Rússia na discussão de fórmulas que possam ajudar a pôr termo ao conflito no Oriente Médio?. Fluxo financeiro FHC voltou a tecer críticas à globalização e aos países mais ricos. ?A obsessão pelo lucro não deve prevalecer sobre os reclames humanitários. Refiro-me ao problema ainda pendente da volatilidade dos fluxos financeiros, que tanto ônus trouxe a russos e brasileiros?, disse. O presidente brasileiro também insistiu na necessidade de um monitoramento político dos movimentos de capital. ?O mundo carece de mecanismos de governança que adeqüem as exigências do mercado às necessidades das comunidades nacionais?. FHC terminou saudando o povo e a cultura russa. ?Recebam, meus caros anfitriões, como povo e como cultura, o meu aplauso. Aplauso que não é somente meu, mas de todos os brasileiros, orgulhosos como somos de nossa alma, tropicalmente russa?, afirmou.