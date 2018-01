FHC recebe Arruda em audiência O porta-voz do Palácio do Planalto, Georges Lamazière, informou na noite desta quarta-feira que o presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu em audiência, nesta quarta, o ex-senador José Roberto Arruda, que foi levar-lhe textos dos projetos que apresentou sobre segurança e combate à violência quando era líder do governo na Casa, antes de perder o mandato por envolvimento no escândalo da violação do sigilo do painel eletrônico de votações do Senado. Entre os projetos de Arruda, há um sobre porte de arma, e outros sobre registro de celulares pré-pagos. "O presidente ouviu essa lembrança do ex-líder, e ele próprio (o presidente) vai conversar com os líderes do governo no Senado e na Câmara para que haja uma aceleração (da tramitação) dos diversos projetos na área de segurança de iniciatriva do governo que se encontram no Congresso", disse o porta-voz.