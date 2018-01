FHC rebate críticas: 'venci o Lula com o voto do povão' O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) considerou ontem "precipitadas" as reações a seu artigo O Papel da Oposição - publicado na revista Interesse Nacional e divulgado anteontem pela internet. "Me espantei com o tamanho da repercussão. Achei também precipitadas algumas reações, sobretudo da oposição que, pelo que pude perceber, disse coisas que acabam fazendo o jogo do PT", afirmou ele ao jornal O Estado de S. Paulo.