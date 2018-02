FHC questiona 'gol' de Lula em acordo com Irã O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) relativizou hoje a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fechamento do acordo sobre a questão nuclear com o Irã. Questionado se o Brasil havia feito um "gol" para a solução do impasse, FHC respondeu: "Precisa ver o juiz apitar que deu o gol mesmo, ou se houve impedimento. Eu não sei." Em entrevista à rádio CBN, na manhã de hoje, a pré-candidata Dilma Rousseff (PT) disse que Lula "marca um gol no Oriente Médio" ao fechar o acordo com o Irã.