FHC quer evitar ataques a Roseana O presidente Fernando Henrique Cardoso interveio mais uma vez no processo de sua própria sucessão. Em uma série de conversas nesta quinta-feira com ministros, governadores e dirigentes nacionais do PSDB, ele baixou duas orientações: os ataques ao PFL e à sua candidata a presidente, governadora Roseana Sarney, estão proibidos; e todos, especialmente o ministro da Saúde, José Serra, têm de trabalhar pela unidade, trazendo o governador do Ceará, Tasso Jereissati, para a campanha presidencial dos tucanos. ?Não gosto disso e não esperem de mim ações de militante radical porque eu não vou nessa direção?, afirmou o presidente Fernando Henrique a um integrante da cúpula do PSDB. Referiu-se às declarações cada vez mais freqüentes de tucanos que falam em polarizar a campanha com Roseana e criticam a governadora. ?Estão escolhendo o alvo errado, porque é o PFL que pode nos ajudar no segundo turno e não o PT?, concorda o ministro Arthur Virgílio Netto (PSDB), secretário-geral da Presidência. A ordem é trabalhar duro pela unidade do partido e para ?descolar? o PSDB das críticas e ataques a Roseana que, acreditam o presidente e o comando do PSDB, irão se multiplicar de agora em diante. ?É um erro dizer que Tasso é apenas um dos seis governadores, porque o que está em jogo é a unidade do partido?, diz o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB). ?Não podemos considerar Tasso um adversário nem Roseana nosso alvo?, afirmou ainda o presidente Fernando Henrique. Mais do que a preocupação de manter o PFL na condição de aliado, o que pesa neste caso é o fato de que a candidatura da governadora não é vista como irreversível nem pelo presidente da República nem pelos presidentes do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), e do PSDB, deputado José Aníbal (SP). Todos eles acreditam que o quadro eleitoral só estará cristalizado em junho, o que dá espaço até maio para que a aliança hoje no poder seja trabalhada e mantida. Em visita hoje ao Tocantins, o ministro dos Transportes, Alderico Lima, ouviu do governador pefelista Siqueira Campos promessas de apoio ?implícito e explícito? ao presidente Fernando Henrique e seu candidato na campanha presidencial. ?Na sucessão, eu apóio o candidato que o presidente fizer?, discursou Siqueira Campos, para completar: ?Fernando Henrique nos recebe com carinho e Serra também?. Nesse clima, a figura que mais mereceu reparos foi o prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas. Em todas as conversas do presidente com ministros e dirigentes tucanos, o nome de Vellozo Lucas - que até então aparecia apenas como o mais cotado para coordenar a campanha presidencial de Serra -, foi mencionado como exemplo do que não deve mais ser dito. Em declarações à imprensa, o prefeito de Vitória disse que em vez de se falar em disputa entre Serra e Tasso, todos deviam passar a se preocupar com o PFL, porque a polarização será com Roseana. O governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, prometia ligar para o prefeito Vellozo Lucas para dizer que ?é errado? dizer que Roseana é a adversária do PSDB, assim como ?é erradíssimo? pensar que se pode tratar Tasso como concorrente de Serra e tocar a campanha sem o governador do Ceará. Não só Vellozo Lucas foi procurado nesta quinta-feira. Serra também recebeu vários telefonemas com sugestões de companheiros de partido para que se comporte com humildade e conquiste todo o partido. ?Ele precisa se consolidar como o candidato de todos, numa campanha leve e inteligente, sem bater em ninguém, porque a candidatura de Roseana pode nem se consolidar?, aconselha o governador Dante.